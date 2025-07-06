Де категорично не можна ховатися від "Шахедів" у селі: це повинні знати всі!

Які місця найнебезпечніші

На верхніх поверхах будівель

"Шахеди" часто вражають верхні частини будівель. Сховатися на горищі, у мансарді чи навіть на другому поверсі - це пряма загроза вашому життю.

Уламки даху, перекриттів, віконного скла та інших конструкцій є надзвичайно небезпечними.

Біля вікон і скляних дверей

Скло - це один із найнебезпечніших елементів під час вибуху. Вибухова хвиля миттєво розбиває його на тисячі гострих уламків, що летять з величезною швидкістю.

Навіть якщо ви перебуваєте в кімнаті, що не є прямим об'єктом удару, вибух у сусідній будівлі чи на вулиці може спричинити смертельні травми.

Біля газових труб, балонів та легкозаймистих матеріалів

"Шахеди" не просто вибухають - вони спричиняють значні пожежі. Якщо ви ховаєтеся поруч з газовим обладнанням, балонами з пропаном, бензином, або складами деревини, сіна, палива - ви наражаєтеся на величезний ризик вибуху та/або займання. Це може призвести до значно гірших наслідків, ніж сам удар дрона.

У тимчасових спорудах зі слабким перекриттям

Старі сараї, легкі господарські будівлі, теплиці, альтанки - все це не є укриттям. Їхні конструкції не витримають ударної хвилі, і вони лише стануть джерелом додаткових уламків.

До того ж гаражі, майстерні, комори - все це останнім часом стає ціллю "Шахеда"

На відкритій місцевості, особливо біля автомобілів

Відкритий простір не дає жодного захисту. Ховатися біля машини також небезпечно, адже автомобіль може вибухнути або спалахнути від детонації. До того ж уламки від дрона чи інших об'єктів розлітаються на значні відстані.

Під деревами, у саду

"Шахеди" летять низько, тому кущі або дерева - не найкраще місце для укриття. Дерева не зупинять вибухову хвилю й усі гілки зламаються, як папір. Тому сад та двір - не найкраще місце.

У підвалах, що не мають двох виходів

Хоча підвал може здатися надійним укриттям, якщо у нього лише один вихід, ви ризикуєте опинитися в пастці. У разі завалу єдиного виходу, ви будете відрізані від допомоги. Обирайте підвали з кількома виходами або ті, що мають легкодоступні люки чи вікна на рівні землі.

А що може стати відносним укриттям в селі

Надійні підвали та льохи

Якщо підвал міцний, має бетонні перекриття і щонайменше два виходи, це може бути відносно безпечним місцем.

Внутрішні кімнати будинку

Якщо немає підвалу, найбезпечніше місце - це внутрішня кімната без вікон, якомога далі від зовнішніх стін. Найкраще - за двома стінами від потенційної небезпеки. Сядьте на підлогу біля несучої стіни.

Заглиблення у ґрунті

Якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, ляжте в будь-яке заглиблення - канаву, яму. Це зменшить ризик ураження уламками.

Важливо!

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, якщо ви живете у селі. Пам'ятайте, що будь-яке укриття, навіть не ідеальне, краще, ніж його повна відсутність.