Где категорически нельзя прятаться от "Шахедов" в селе: это должны знать все!

Какие места самые опасные

На верхних этажах зданий

"Шахеды" часто поражают верхние части зданий. Спрятаться на чердаке, в мансарде или даже на втором этаже - это прямая угроза вашей жизни.

Обломки крыши, перекрытий, оконного стекла и других конструкций чрезвычайно опасны.

Возле окон и стеклянных дверей

Стекло - это один из самых опасных элементов при взрыве. Взрывная волна мгновенно разбивает его на тысячи острых осколков, летящих с огромной скоростью.

Даже если вы находитесь в комнате, которая не является прямым объектом удара, взрыв в соседнем здании или на улице может привести к смертельным травмам.

Возле газовых труб, баллонов и легковоспламеняющихся материалов

"Шахеды" не просто взрываются - они вызывают значительные пожары. Если вы прячетесь рядом с газовым оборудованием, баллонами с пропаном, бензином, или складами древесины, сена, топлива - вы подвергаетесь огромному риску взрыва и/или воспламенения. Это может привести к значительно худшим последствиям, чем сам удар дрона.

Во временных сооружениях со слабым перекрытием

Старые сараи, легкие хозяйственные постройки, теплицы, беседки - все это не является укрытием. Их конструкции не выдержат ударной волны, и они лишь станут источником дополнительных обломков.

К тому же гаражи, мастерские, кладовые - все это в последнее время становится целью "Шахеда"

На открытой местности, особенно возле автомобилей

Открытое пространство не дает никакой защиты. Прятаться возле машины также опасно, ведь автомобиль может взорваться или загореться от детонации. К тому же обломки от дрона или других объектов разлетаются на значительные расстояния.

Под деревьями, в саду

"Шахеды" летят низко, поэтому кусты или деревья - не лучшее место для укрытия. Деревья не остановят взрывную волну и все ветки сломаются как бумага. Поэтому сад и двор - не лучшее место.

В подвалах, не имеющих двух выходов

Хотя подвал может показаться надежным укрытием, если у него только один выход, вы рискуете оказаться в ловушке. В случае завала единственного выхода, вы будете отрезаны от помощи. Выбирайте подвалы с несколькими выходами или те, что имеют легкодоступные люки или окна на уровне земли.

А что может стать относительным укрытием в селе

Надежные подвалы и погреба

Если подвал крепкий, имеет бетонные перекрытия и по меньшей мере два выхода, это может быть относительно безопасным местом.

Внутренние комнаты дома

Если нет подвала, самое безопасное место - это внутренняя комната без окон, подальше от внешних стен. Лучше всего - за двумя стенами от потенциальной опасности. Сядьте на пол возле несущей стены.

Углубление в почве

Если вы находитесь на открытой местности, лягте в любое углубление - канаву, яму. Это уменьшит риск поражения обломками.

Важно!

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, если вы живете в селе. Помните, что любое укрытие, даже не идеальное, лучше, чем его полное отсутствие.