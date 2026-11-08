Де інопланетяни могли б шукати Землю: вчені SETI звузили зону космічного пошуку

Що таке теорія ігор та концепція антисонячної точки?

Нове дослідження базується на концепції точки Шелінга - вибору, який дві незалежні сторони можуть зробити для координації дій без попереднього спілкування.

Якщо далека цивілізація спостерігає, як Земля проходить перед Сонцем, наша планета на певний час опиняється між нею і зорею. Для такого спостерігача Земля перебуває в напрямку, протилежному до Сонця. Цю ділянку неба називають антисонячною точкою.

Обидві цивілізації можуть незалежно одна від одної зафіксувати таке проходження. Це створює спільний орієнтир для можливого контакту, навіть якщо вони ніколи раніше не обмінювалися сигналами.

Такий підхід дає змогу вченим шукати не лише тих, хто може надіслати сигнал Землі, а й цивілізації, які самі намагаються знайти інші розумні світи.

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У чому полягають технічні особливості спостережень?

Для реалізації цього проєкту науковці використовують телескопи масиву Allen Telescope Array (ATA) у Північній Каліфорнії.

На відміну від традиційних пошуків SETI, що зосереджуються на конкретних зірках, цей метод відстежує рухоме вирівнювання в небі, яке змінюється разом із рухом Землі навколо Сонця.

Головною технічною складністю під час аналізу даних є фільтрація мільйонів радіосигналів, спричинених земними технологіями та супутниками.

За допомогою спеціалізованого ПЗ дослідники успішно відсіюють антропогенні перешкоди, залишаючи лише найперспективніших кандидатів для подальшого вивчення.

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Перші результати та подальші плани

Результати пілотного дослідження охопили 17 годин спостережень протягом трьох ночей у 2023 році. Тоді система зафіксувала близько 1,9 мільйона сигналів, проте всі вони виявилися наслідком земних перешкод.

Попри відсутність позаземних технологій, пілотний етап дозволив налаштувати обладнання та встановити межі чутливості системи на відстані до 124 світлових років.

На сьогодні команда провела вже понад 121 ніч спостережень у рамках розширеного проєкту, а результати першого року роботи планують оприлюднити згодом.

Автори дослідження підкреслюють: успіх у пошуку позаземного розуму може залежати не лише від того, де шукати, а й від того, у який момент слухати космос.