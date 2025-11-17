Де і як в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки

Через інтенсивні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі 18 листопада в кількох регіонах України довелося запровадити вимушені обмеження споживання електроенергії.

"Укренерго"

Через масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі 18 листопада у більшості областей України діятимуть обмеження.

З опівночі до 23:59 для побутових споживачів запровадять погодинні відключення у межах 1,5–4 черг, а для промислових об’єктів - ліміти потужності.

В "Укренерго" попереджають, що протягом доби обсяги та тривалість обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки слід перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

Київ

Як зазначили в ДТЕК, світло планують відключати так:

черга 1.1 - без світла з 07:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

черга 1.2 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

черга 2.1 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

черга 2.2 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

черга 3.1 - без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 і з 19:30 до 23:30;

черга 3.2 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;

черга 4.1 - без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 і з 19:30 до 23:30;

черга 4.2 - без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 і з 19:30 до 23:30;

черга 5.1 - без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;

черга 5.2 - без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00;

черга 6.1 - без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;

черга 6.2 - без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30.

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

1.1 черга: з 07:00 до 11:30 та з 15:30 до 21:00.

1.2 черга: з 07:00 до 11:30 та з 15:30 до 21:00.

2.1 черга: з 08:30 до 11:30 та з 15:30 до 21:00.

2.2 черга: з 08:30 до 11:30 та з 15:30 до 21:00.

3.1 черга: з 00:00 до 04:00, з 08:30 до 15:30 та з 18:30 до 24:00.

3.2 черга: з 00:00 до 04:00, з 08:30 до 15:30 та з 18:30 до 24:00.

4.1 черга: з 00:00 до 04:00, з 11:30 до 15:30 та з 18:30 до 24:00.

4.2 черги: з 00:00 до 04:00, з 11:30 до 15:30 та з 18:30 до 24:00.

5.1 черга: з 04:00 до 08:30, з 11:30 до 18:30 та з 21:00 до 24:00.

5.2 черга: з 04:00 до 08:30, з 11:30 до 18:30 та з 21:00 до 24:00.

6.1 черга: з 04:00 до 08:30 та з 13:00 до 18:30.

6.2 черга: з 04:00 до 08:30 та з 13:00 до 18:30.

Графік відключень для споживачів ДТЕК можна переглянути нижче

У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

Одеська область

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" 18 листопада у Черкаській області з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

Підчерга 1.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Підчерга 1.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Підчерга 2.1. 06:00 - 08:00, 11:00 - 13:00, 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00

Підчерга 2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Підчерга 3.1 02:00 - 04:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Підчерга 3.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Підчерга 4.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00,

Підчерга 4.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Підчерга 5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 00:00

Підчерга 5.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 22:00 - 00:00

Підчерга 6.1 04:00 - 06:00, 09:00 - 11:00, 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 21:00 - 23:00

Підчерга 6.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Сумська область

Завтра, 18 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

з 00:00 до 07:00 - 2 черги

з 07:00 до 13:00 - 3 черги

з 13:00 до 21:00 - 4 черги

з 21:00 до 24:00 - 3 черги

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Кіровоградська область

Підчерга 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Підчерга 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Підчерга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Підчерга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Підчерга 3.1: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22

Підчерга 3.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22

Підчерга 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Підчерга 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Підчерга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Підчерга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Підчерга 6.1: 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24

Підчерга 6.2: 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24

Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 18 листопада діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ). Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься. Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Харківська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі обстріли у вівторок, 18 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень. Застосовуватимуться одночасно від 2 до 4 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Підчерга 1.1 00:00-01:30; 07:00-12:00; 15:30-22:30

Підчерга 1.2 00:00-01:30; 07:00-12:00; 15:30-22:30

Підчерга 2.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30

Підчерга 2.2 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30

Підчерга 3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00

Підчерга 3.2 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00

Підчерга 4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-21:00; 22:30-24:00

Підчерга 4.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-21:00; 22:30-24:00

Підчерга 5.1 05:00-08:30; 13:00-19:00; 22:30-24:00

Підчерга 5.2 05:00-08:30; 13:00-19:00; 22:30-24:00

Підчерга 6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

Підчерга 6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.

Запорізька область

Відповідно до команди "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в енергосистемі, 18 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Одночасно вимикатимуться: з 00:00 до 07:00 - 2 черги, з 07:00 до 13:00 - 3 черги, з 13:00 до 21:00 - 4 черги, 21:00 до 24:00 - 3 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

Підчерга 1.1: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 21:30

Підчерга 1.2: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 21:30

Підчерга 2.1: 00:30 – 04:00,, 11:00 – 14:30, 18:00 – 24:00

Підчерга 2.2: 00:30 – 04:00,, 11:00 – 14:30, 18:00 – 24:00

Підчерга 3.1: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:00, 14:30 – 21:30

Підчерга 3.2: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:00, 14:30 – 21:30

Підчерга 4.1: 00:00 – 00:30, 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00

Підчерга 4.2: 00:00 – 00:30, 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00

Підчерга 5.1: 07:30 – 14:30, 18:00 – 24:00

Підчерга 5.2: 07:30 – 14:30, 18:00 – 24:00

Підчерга 6.1: 00:00 – 00:30, 04:00 – 07:30, 12:30 – 18:00

Підчерга 6.2:00:00 – 00:30, 04:00 – 07:30, 12:30 – 18:00

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

Полтавська область

На 18 листопада 2025 року

з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.

з 07:00 по 13:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

з 13:00 по 21:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

з 21:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Житомирська область

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для трьох черг:

з 00:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;

з 08:00 до 14:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;

з 14:00 до 20:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;

з 20:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг.

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".