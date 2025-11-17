Где и как в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики

Из-за интенсивных ударов российских войск по энергетической инфраструктуре 18 ноября в нескольких регионах Украины пришлось ввести вынужденные ограничения потребления электроэнергии.

"Укрэнерго"

Из-за массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре 18 ноября в большинстве областей Украины будут действовать ограничения.

С полуночи до 23:59 для бытовых потребителей введут почасовые отключения в пределах 1,5-4 очередей, а для промышленных объектов - лимиты мощности.

В "Укрэнерго" предупреждают, что в течение суток объемы и продолжительность ограничений могут меняться. Актуальные графики следует проверять на официальных ресурсах облэнерго.

Киев

Как отметили в ДТЭК, свет планируют отключать так:

очередь 1.1 - без света с 07:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

очередь 1.2 - без света с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

очередь 2.1 - без света с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

очередь 2.2 - без света с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

очередь 3.1 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;

очередь 3.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;

очередь 4.1 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;

очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;

очередь 5.1 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;

очередь 5.2 - без света с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;

очередь 6.1 - без света с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;

очередь 6.2 - без света с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30.

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений имеют следующий вид:

1.1 очередь: с 07:00 до 11:30 и с 15:30 до 21:00.

1.2 очередь: с 07:00 до 11:30 и с 15:30 до 21:00.

2.1 очередь: с 08:30 до 11:30 и с 15:30 до 21:00.

2.2 очередь: с 08:30 до 11:30 и с 15:30 до 21:00.

3.1 очередь: с 00:00 до 04:00, с 08:30 до 15:30 и с 18:30 до 24:00.

3.2 очередь: с 00:00 до 04:00, с 08:30 до 15:30 и с 18:30 до 24:00.

4.1 очередь: с 00:00 до 04:00, с 11:30 до 15:30 и с 18:30 до 24:00.

4.2 очереди: с 00:00 до 04:00, с 11:30 до 15:30 и с 18:30 до 24:00.

5.1 очередь: с 04:00 до 08:30, с 11:30 до 18:30 и с 21:00 до 24:00.

5.2 очередь: с 04:00 до 08:30, с 11:30 до 18:30 и с 21:00 до 24:00.

6.1 очередь: с 04:00 до 08:30 и с 13:00 до 18:30.

6.2 очередь: с 04:00 до 08:30 и с 13:00 до 18:30.

График отключений для потребителей ДТЭК можно посмотреть ниже

В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании: https: //www.dtek-dnem.com.ua/ua

Одесская область

Черкасская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 18 ноября в Черкасской области с 00:00 до 24:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

Подчерк 1.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Подчерк 1.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Подчерк 2.1. 06:00 - 08:00, 11:00 - 13:00, 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00

Подчерк 2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 3.1 02:00 - 04:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 3.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 4.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00,

Подчерк 4.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Подчерк 5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 00:00

Подчерк 5.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 22:00 - 00:00

Подчерк 6.1 04:00 - 06:00, 09:00 - 11:00, 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 21:00 - 23:00

Подчерк 6.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Сумская область

Завтра, 18 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":

с 00:00 до 07:00 - 2 очереди

с 07:00 до 13:00 - 3 очереди

с 13:00 до 21:00 - 4 очереди

с 21:00 до 24:00 - 3 очереди

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Кировоградская область

Подчерк 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Подчерк 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Подчерк 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Подчерк 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Подчерк 3.1: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22

Подчерк 3.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22

Подчерк 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Подчерк 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Подчерк 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Подчерк 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Подчерк 6.1: 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24

Подчерк 6.2: 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди принадлежит ваш адрес, можно здесь.

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 18 ноября будет действовать такой График почасовых отключений (ГПВ). Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться. Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских обстрелов во вторник, 18 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 2 до 4 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

Подочередь 1.1 00:00-01:30; 07:00-12:00; 15:30-22:30

Подчерк 1.2 00:00-01:30; 07:00-12:00; 15:30-22:30

Подчерк 2.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30

Подчерк 2.2 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30

Подчерк 3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00

Подчерк 3.2 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00

Подчерк 4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-21:00; 22:30-24:00

Подчерк 4.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-21:00; 22:30-24:00

Подчерк 5.1 05:00-08:30; 13:00-19:00; 22:30-24:00

Подчерк 5.2 05:00-08:30; 13:00-19:00; 22:30-24:00

Подчерк 6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

Подчерк 6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.

Запорожская область

Согласно команде "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 18 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Одновременно будут отключаться: с 00:00 до 07:00 - 2 очереди, с 07:00 до 13:00 - 3 очереди, с 13:00 до 21:00 - 4 очереди, 21:00 до 24:00 - 3 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

Подочередь 1.1: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 14:30 - 21:30

Подчерк 1.2: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 14:30 - 21:30

Подчерк 2.1: 00:30 - 04:00,, 11:00 - 14:30, 18:00 - 24:00

Подчерк 2.2: 00:30 - 04:00,, 11:00 - 14:30, 18:00 - 24:00

Подчерк 3.1: 00:00 - 00:30, 06:30 - 11:00, 14:30 - 21:30

Подчерк 3.2: 00:00 - 00:30, 06:30 - 11:00, 14:30 - 21:30

Подчерк 4.1: 00:00 - 00:30, 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:30 - 24:00

Подчерк 4.2: 00:00 - 00:30, 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:30 - 24:00

Подчерк 5.1: 07:30 - 14:30, 18:00 - 24:00

Подчерк 5.2: 07:30 - 14:30, 18:00 - 24:00

Подчерк 6.1: 00:00 - 00:30, 04:00 - 07:30, 12:30 - 18:00

Подчерк 6.2: 00:00 - 00:30, 04:00 - 07:30, 12:30 - 18:00

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

Полтавская область

На 18 ноября 2025 года

с 00:00 по 07:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

с 07:00 по 13:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

с 13:00 по 21:00 введен ГПВ в объеме 4 очереди.

с 21:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей:

с 00:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;

с 08:00 до 14:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;

с 14:00 до 20:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;

с 20:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для 2,5 очередей.

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".