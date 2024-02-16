Де ховатимуть Навального - питання, над яким "ламають голову" в Кремлі, - Каспаров

"Зараз, мені здається, найбільше питання, яке мають вирішувати у Кремлі: а де ховатимуть Навального. Насправді це питання, над яким ламають голову в Кремлі", - сказав Каспаров.

Він зазначив, що за російськими законами, Навального зобов'язані привезти та віддати родичам.

"Тобто, як я вважаю, батькам у Москві. А ось тут все може статися. Річ у тому, що ці події знову ж таки ніким не контролюються. Я не сумніваюся, що якщо така жалобна церемонія буде у Москві, то ми можемо побачити кількість людей, які зашкалять усі очікування. Тому не виключено, що вони шукатимуть інших способів, знову незаконних", - додав російський опозиціонер.

Смерть Навального

Сьогодні, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Прессекретар російського політика Кіра Ярмиг заявила, що команда Навального поки немає доказів його смерті. Адвокат Навального вилітає в Харп, де відбував покарання опозиціонер.

Детальніше з біографією Навального можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна "Головний засуджений РФ. Хто такий Навальний і чому його посадили".

А про те, що відомо про смерть Навального, та як на це реагують у світі можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.