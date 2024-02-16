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Где будут хоронить Навального - вопрос, над которым "ломают голову" в Кремле, - Каспаров

Фото: российский оппозиционер Гарри Каспаров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич, Ростислав Шаправский

Сейчас самый большой вопрос, над которым "ломают голову" в Кремле - где будут хоронить Алексея Навального, который умер в исправительной колонии России.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил политический деятель Гарри Каспаров.

"Сейчас, мне кажется, самый большой вопрос, который должны решать в Кремле: а где будут хоронить Навального. На самом деле это вопрос, над которым ломают голову в Кремле", - сказал Каспаров.

Он отметил, что по российским законам Навального обязаны привезти и отдать родственникам.

"То есть, как я считаю, родителям в Москве. А вот здесь все может произойти. Дело в том, что эти события опять-таки никем не контролируются. Я не сомневаюсь, что если такая траурная церемония будет в Москве, то мы можем увидеть количество людей, которые зашкалят все ожидания. Поэтому не исключено, что они будут искать другие способы, снова незаконные", - добавил российский оппозиционер.

Смерть Навального

Сегодня, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Пресс-секретарь российского политика Кира Ярмиг заявила, что команда Навального пока нет доказательств его смерти. Адвокат Навального вылетает в Харп, где отбывал наказание оппозиционер.

Детальнее с биографией Навального можно ознакомиться в материале РБК-Украина "Главный осужденный РФ. Кто такой Навальный и почему его посадили".

А о том, что известно о смерти Навального, и как на это реагируют в мире, можно узнать в материале РБК-Украина.

 

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Российская ФедерацияНавальныйКремль