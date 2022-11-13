Де у Херсоні отримати медичну допомогу й ліки: список адрес

Наразі у Херсоні заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі. З 14 листопада містяни матимуть змогу отримати безкоштовно необхідні лікарські препарати або ж пройти медогляд.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
Янушевич надав перелік медичних закладів, куди херсонці можуть звертатися у разі потреби.
Більшість аптек наразі припинили роботу під час окупації, однак відновлять її після розмінування територій.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського:
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:
Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша:
Починаючи з 14 листопада херсонці матимуть змогу отримати безкоштовно лікарські засоби за вищезгаданими адресами. Також у разі потреби можна провести медогляд.
"З 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно о 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Фахівці нададуть профільні консультації та видадуть необхідні ліки (жарознижуючі, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо)", - пише голова ОВА.
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