Где в Херсоне получить медицинскую помощь и лекарства: список адресов

Янушевич предоставил перечень медицинских учреждений, куда херсонцы могут обращаться по необходимости.

Экстренная медицинская помощь:

Областной территориальный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф - ул. О. Гончара, 6;

станция экстренной медицинской помощи - ул. Ладычука, 148;

подстанция экстренной медицинской помощи - ул. Преображенская, 48;

подстанция экстренной медицинской помощи - ул. Старый УкрНИИЗС, 1;

подстанция экстренной медицинской помощи - ул. Ладычука, 148;

подстанция экстренной медицинской помощи - ул. Первая Полевая, 54

Больницы Херсона, работающие круглосуточно:

Херсонская областная клиническая больница - проспект Ушакова, 67, приемное отделение;

Херсонская детская областная клиническая больница - ул. Украинская, 81, приемное отделение;

Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского - ул. Крымская, 138, приемное отделение;

Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных - ул. Комарова, 2, приемное отделение;

Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша - проспект Ушакова, 22/1, приемное отделение.

Большинство аптек прекратили работу во время оккупации, однако возобновят ее после разминирования территорий.

Где можно получить гуманитарное лекарство

Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского:

Поликлиника №1 - ул. Крымская, 138.

Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных:

Поликлиника №1 - ул. Комарова, 2;

Поликлиника №2 - ул. Строителей, 20;

Поликлиника №3 - проезд Береговый, 3.

Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша:

Поликлиника №1 - пр. Ушакова, 21;

Поликлиника №2 - ул. Тираспольская, 62;

Поликлиника №3 - пр. 200-летия Херсона, 25;

Детская поликлиника №2 - ул. Циолковского, 52.

Начиная с 14 ноября херсонцы смогут получить бесплатно лекарственные средства по вышеупомянутым адресам. Также в случае необходимости можно провести медосмотр.

"С 15 ноября на площади Свободы (ориентировочно в 11:00) будут работать представители международной организации "Врачи без границ". Специалисты предоставят профильные консультации и выдадут необходимые лекарства (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.)", - пишет глава ОВА.