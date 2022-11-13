Где в Херсоне получить медицинскую помощь и лекарства: список адресов

В Херсоне учреждения здравоохранения работают в штатном режиме. С 14 ноября горожане смогут получить бесплатно необходимые лекарственные препараты или пройти медосмотр.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
Янушевич предоставил перечень медицинских учреждений, куда херсонцы могут обращаться по необходимости.
Большинство аптек прекратили работу во время оккупации, однако возобновят ее после разминирования территорий.
Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского:
Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных:
Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша:
Начиная с 14 ноября херсонцы смогут получить бесплатно лекарственные средства по вышеупомянутым адресам. Также в случае необходимости можно провести медосмотр.
"С 15 ноября на площади Свободы (ориентировочно в 11:00) будут работать представители международной организации "Врачи без границ". Специалисты предоставят профильные консультации и выдадут необходимые лекарства (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.)", - пишет глава ОВА.
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