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Де Дзерби окончательно покинул "Шахтер"

Фото: Роберто Де Дзерби провел в "Шахтере" всего год (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" простился с главным тренером команды Роберто Де Дзерби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Итальянский специалист ушел из "Шахтера" по соглашению сторон. Вместе с ним ряды "горняков" покинул и тренерский штаб.

Де Дзерби возглавил "Шахтер" в мае 2021 года. Под его руководством дончане завоевали Суперкубок Украины и завершили на первой строчке прерванный полномасштабной войной сезон 2021/22. В Лиге чемпионов "горняки" финишировали последними в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом".

Самым вероятным претендентом на вакантную должность тренера является Игор Йовичевич. Хорватский специалист в предыдущем сезоне работал со СК "Днепр-1". Ранее он тренировал загребское "Динамо", словенский "Целе" и львовские "Карпаты".

Ранее директор по футболу "Шахтера" Срна пригрозил ФИФА судебными тяжбами из-за дискриминационных трансферных правил. Руководство "горняков" недовольно нормами, позволившим легионерам самостоятельно приостанавливать контракты с украинскими клубами.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Напомним, что подробно рассмотрели три кандидатуры на должность наставника "Шахтера".

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