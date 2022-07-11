Де Дзербі остаточно покинув "Шахтар"

Італійський фахівець пішов із "Шахтаря" за згодою сторін. Разом із ним лави "гірників" покинув і тренерський штаб.

Де Дзербі очолив "Шахтар" у травні 2021-го. Під його керівництвом донеччани здобули Суперкубок України та завершили на першій сходинці перерваний повномасштабної війною сезон 2021/22. Натомість у Лізі чемпіонів "гірники" фінішували останніми в квартеті з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом".

Найімовірнішим претендентом на вакантну посаду тренера є Ігор Йовічевіч. Хорватський фахівець у попередньому сезоні працював зі СК "Дніпро-1". Раніше він тренував загребське "Динамо", словенський "Целє" та львівські "Карпати".

Раніше директор з футболу "Шахтаря" Срна пригрозив ФІФА судовою тяганиною через дискримінаційні трансферні правила. Керівництво "гірників" незадоволене нормами, що дозволили легіонерам самостійно призупиняти контракти з українськими клубами.