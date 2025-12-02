Де за добу було найбільше боїв? Генштаб показав оновлені карти з фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 192 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3 547 обстрілів, зокрема 112 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 228 дронів-камікадзе.

Авіаційного удару зазнав населений пункт Зазірки Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Противник завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши 18 керованих авіабомб, здійснив 116 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Ізбицького, Синельникового, Обухівки та Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.



На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставків та Зарічного.



На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Ямполя, Платонівки, Діброви, Федорівки та Серебрянки.



На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах Пазеного, Миколаївки та Ступочок.



На Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у бік населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівка й Бересток.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.



На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки у районах Олександрограда, Соснівки, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Привільного, Зеленого Гаю, Ялти, Красногірського, Павлівки та Рибного.



На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 18 ворожих спроб просунутися вперед у районах Затишшя, Нового Запоріжжя, Зеленого Гаю, Варварівки, Привільного та Гуляйполя.



На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій.



На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівки.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу ворога.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.