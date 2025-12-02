Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 226 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3 547 обстрелов, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 228 дронов-камикадзе.

Авиационному удару подвергся населенный пункт Зазерки Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Противник нанес четыре авиационных удара, сбросив 18 управляемых авиабомб, совершил 116 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасильевки.

На Купянском направлении вчера состоялось девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шийковки и Новоплатоновки.



На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Карповки, Среднего, Шандриголово, Новоселовки, Дробышево, Ставков и Заречного.



На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.



На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах Пазеного, Николаевки и Ступочек.



На Константиновском направлении противник совершил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в сторону населенных пунктов Николайполье, Константиновка и Бересток.



На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах Нового Шахтного, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахтного, Родинского, Мирнограда, Новоэкономического, Ровно, Покровска, Звёздного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгороднего, Филиала и в сторону населённого пункта Гришино.



На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки, Привольного, Зеленого Гая, Ялты, Красногорского, Павловки и Рыбного.



На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 18 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Затишья, Нового Запорожья, Зеленого Гая, Варваровки, Привольного и Гуляйполя.



На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.



На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновки.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава врага.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.