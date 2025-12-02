ua en ru
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

Украина, Вторник 02 декабря 2025 09:00
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные о фронте за последние сутки (facebook com easternforce)
Автор: Наталья Кава

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 226 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3 547 обстрелов, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 228 дронов-камикадзе.

Авиационному удару подвергся населенный пункт Зазерки Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Противник нанес четыре авиационных удара, сбросив 18 управляемых авиабомб, совершил 116 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасильевки.

На Купянском направлении вчера состоялось девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шийковки и Новоплатоновки.
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Карповки, Среднего, Шандриголово, Новоселовки, Дробышево, Ставков и Заречного.
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах Пазеного, Николаевки и Ступочек.
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

На Константиновском направлении противник совершил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в сторону населенных пунктов Николайполье, Константиновка и Бересток.
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах Нового Шахтного, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахтного, Родинского, Мирнограда, Новоэкономического, Ровно, Покровска, Звёздного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгороднего, Филиала и в сторону населённого пункта Гришино.
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки, Привольного, Зеленого Гая, Ялты, Красногорского, Павловки и Рыбного.
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 18 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Затишья, Нового Запорожья, Зеленого Гая, Варваровки, Привольного и Гуляйполя.
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновки.
Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава врага.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1 110 человек. Также украинские воины обезвредили одну боевую бронированную машину, 14 артиллерийских систем, 51 беспилотный летательный аппарат, 58 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

