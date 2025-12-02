Ліквідовано ще 1110 ворогів: Генштаб ЗСУ оновив ранкову статистику на 2 грудня

З моменту повномасштабного вторгнення та аж до 2 грудня противник зазнав значних втрат в особовому складі та техніці, включно з танками, літаками й дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Автомобільна та спеціальна техніка Автомобільної техніки знищено 68 641 (+58 за останню добу), спеціальної техніки - 4 011 (+1 за останню добу).

Станом на 2 грудня 2025 року сумарні втрати збройних сил противника з початку повномасштабного вторгнення в Україну оцінюються таким чином.

Нагадуємо, що російські збройні сили продовжують завдавати ударів по Україні, націлюючись на ключові об'єкти енергетики та військово-промислового комплексу. За даними російських ЗМІ, глава Генштабу РФ доповів президенту про виконання наміченого "плану Генштабу" з масованими ударами у відповідь.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей збільшилася кількість безпритульних собак, зграї яких стають агресивними та нападають на людей навіть удень, становлячи серйозну загрозу для життя і безпеки місцевого населення.