Головна » Новини » Війна в Україні

Ліквідовано ще 1110 ворогів: Генштаб ЗСУ оновив ранкову статистику на 2 грудня

Україна, Вівторок 02 грудня 2025 08:00
Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

З моменту повномасштабного вторгнення та аж до 2 грудня противник зазнав значних втрат в особовому складі та техніці, включно з танками, літаками й дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Станом на 2 грудня 2025 року сумарні втрати збройних сил противника з початку повномасштабного вторгнення в Україну оцінюються таким чином.

  • Втрати особового складу противника
    Втрати особового складу досягли ~1 175 030 осіб (+1110 за останню добу).

  • Знищена бронетехніка
    Танків втрачено 11 387, бойових бронемашин - 23 679 (+1 за останню добу).

  • Артилерійські системи та ППО
    Втрати артилерії становлять 34 768 (+14 за останню добу), РСЗВ - 1 552, засобів ППО - 1 253.

  • Авіація та вертольоти
    Знищено 430 літаків і 347 вертольотів.

  • Безпілотники та крилаті ракети
    Дронів оперативно-тактичного рівня знищено 86 141 (+51 за останню добу), крилатих ракет - 4 024.

  • Флот противника
    Втрати включають 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен.

  • Автомобільна та спеціальна техніка
    Автомобільної техніки знищено 68 641 (+58 за останню добу), спеціальної техніки - 4 011 (+1 за останню добу).

Щоденний облік втрат дає змогу оцінювати боєздатність противника та коригувати оборонні дії.



Нагадуємо, що російські збройні сили продовжують завдавати ударів по Україні, націлюючись на ключові об'єкти енергетики та військово-промислового комплексу. За даними російських ЗМІ, глава Генштабу РФ доповів президенту про виконання наміченого "плану Генштабу" з масованими ударами у відповідь.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей збільшилася кількість безпритульних собак, зграї яких стають агресивними та нападають на людей навіть удень, становлячи серйозну загрозу для життя і безпеки місцевого населення.

