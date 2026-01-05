Де безпечно купатися на Водохреще у Києві: повний список локацій 2026

Напередодні Водохреща київська влада закликає мешканців та гостей столиці утриматися від масових заходів, а у разі купання - дотримуватися правил безпеки та обмежень воєнного стану.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
6 січня з 8:00 до 17:00 у Києві працюватимуть 12 спеціально підготовлених місць, обстежених водолазами та обладнаних для безпечного купання:
Мапу офіційних локацій можна переглянути тут.
На всіх локаціях чергуватимуть рятувальники, лайфгарди та медики, а підходи до води облаштовані для безпечного купання.
Під час купання:
Після занурення:
Протипоказання: купатися не рекомендується особам із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском, ознаками ГРВІ або загальним погіршенням самопочуття. При запамороченні, слабкості або болю негайно звертайтеся до медиків.
Під час повітряної тривоги потрібно негайно залишити водойму та пройти до найближчого укриття.
Міська влада закликає не наражати себе та оточення на небезпеку й суворо дотримуватися обмежень воєнного стану.
КП "Київський метрополітен" повідомляє, що станція "Гідропарк" 6 січня працюватиме з другим вестибюлем з 10:00 до 18:00, як і в попередні роки.
Читайте також про те, яких традицій слід дотримуватись напередодні Водохреща.
Раніше ми писали про всі найважливіші для вірян дні та свята у січні 2026 року.