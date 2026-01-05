Где безопасно купаться на Крещение в Киеве: полный список локаций 2026

Накануне Крещения киевские власти призывают жителей и гостей столицы воздержаться от массовых мероприятий, а в случае купания - соблюдать правила безопасности и ограничений военного положения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
6 января с 8:00 до 17:00 в Киеве будут работать 12 специально подготовленных мест, обследованных водолазами и оборудованных для безопасного купания:
Карту официальных локаций можно посмотреть здесь.
На всех локациях будут дежурить спасатели, лайфгарды и медики, а подходы к воде обустроены для безопасного купания.
Во время купания:
После погружения в воду:
Противопоказания: купаться не рекомендуется лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением, признаками ОРВИ или общим ухудшением самочувствия. При головокружении, слабости или боли немедленно обращайтесь к медикам.
Во время воздушной тревоги нужно немедленно покинуть водоем и пройти к ближайшему укрытию.
Городские власти призывают не подвергать себя и окружающих опасности и строго соблюдать ограничения военного положения.
КП "Киевский метрополитен" сообщает, что станция "Гидропарк" 6 января будет работать со вторым вестибюлем с 10:00 до 18:00, как и в предыдущие годы.
