Де безпечно купатися на Водохреще у Києві: повний список локацій 2026
Напередодні Водохреща київська влада закликає мешканців та гостей столиці утриматися від масових заходів, а у разі купання - дотримуватися правил безпеки та обмежень воєнного стану.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Офіційні локації для занурення
6 січня з 8:00 до 17:00 у Києві працюватимуть 12 спеціально підготовлених місць, обстежених водолазами та обладнаних для безпечного купання:
- Голосіївський район: пляж "Галерний";
- Деснянський район: пляж "Троєщина";
- Дніпровський район: пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга";
- Оболонський район: озера Вербне та Йорданське, пляжі "Пуща-Водиця", "Наталка", Оболонський острів.
Мапу офіційних локацій можна переглянути тут.
На всіх локаціях чергуватимуть рятувальники, лайфгарди та медики, а підходи до води облаштовані для безпечного купання.
Правила безпечного занурення
Під час купання:
- заходьте у воду поступово, без різких рухів;
- час перебування у воді - 10-15 секунд, максимум 1 хвилина;
- не пірнайте з головою, особливо без досвіду загартування;
- після виходу з води не залишайтеся на холоді.
Після занурення:
- обережно промокніть тіло рушником, не розтирайте шкіру;
- одягніть сухий теплий одяг і взуття, зігрійтеся теплим чаєм чи водою;
- алкоголь заборонено.
Протипоказання: купатися не рекомендується особам із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском, ознаками ГРВІ або загальним погіршенням самопочуття. При запамороченні, слабкості або болю негайно звертайтеся до медиків.
Дії у разі небезпеки
Під час повітряної тривоги потрібно негайно залишити водойму та пройти до найближчого укриття.
Міська влада закликає не наражати себе та оточення на небезпеку й суворо дотримуватися обмежень воєнного стану.
Транспорт і доступ
КП "Київський метрополітен" повідомляє, що станція "Гідропарк" 6 січня працюватиме з другим вестибюлем з 10:00 до 18:00, як і в попередні роки.
