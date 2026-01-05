ua en ru
Де безпечно купатися на Водохреще у Києві: повний список локацій 2026

Київ, Понеділок 05 січня 2026 16:29
Де безпечно купатися на Водохреще у Києві: повний список локацій 2026 Киян і гостей міста закликають утриматись від масових заходів на Водохреща (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Напередодні Водохреща київська влада закликає мешканців та гостей столиці утриматися від масових заходів, а у разі купання - дотримуватися правил безпеки та обмежень воєнного стану.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Офіційні локації для занурення

6 січня з 8:00 до 17:00 у Києві працюватимуть 12 спеціально підготовлених місць, обстежених водолазами та обладнаних для безпечного купання:

  • Голосіївський район: пляж "Галерний";
  • Деснянський район: пляж "Троєщина";
  • Дніпровський район: пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга";
  • Оболонський район: озера Вербне та Йорданське, пляжі "Пуща-Водиця", "Наталка", Оболонський острів.

Мапу офіційних локацій можна переглянути тут.

На всіх локаціях чергуватимуть рятувальники, лайфгарди та медики, а підходи до води облаштовані для безпечного купання.

Правила безпечного занурення

Під час купання:

  • заходьте у воду поступово, без різких рухів;
  • час перебування у воді - 10-15 секунд, максимум 1 хвилина;
  • не пірнайте з головою, особливо без досвіду загартування;
  • після виходу з води не залишайтеся на холоді.

Після занурення:

  • обережно промокніть тіло рушником, не розтирайте шкіру;
  • одягніть сухий теплий одяг і взуття, зігрійтеся теплим чаєм чи водою;
  • алкоголь заборонено.

Протипоказання: купатися не рекомендується особам із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском, ознаками ГРВІ або загальним погіршенням самопочуття. При запамороченні, слабкості або болю негайно звертайтеся до медиків.

Дії у разі небезпеки

Під час повітряної тривоги потрібно негайно залишити водойму та пройти до найближчого укриття.

Міська влада закликає не наражати себе та оточення на небезпеку й суворо дотримуватися обмежень воєнного стану.

Транспорт і доступ

КП "Київський метрополітен" повідомляє, що станція "Гідропарк" 6 січня працюватиме з другим вестибюлем з 10:00 до 18:00, як і в попередні роки.

Читайте також про те, яких традицій слід дотримуватись напередодні Водохреща.

Раніше ми писали про всі найважливіші для вірян дні та свята у січні 2026 року.

