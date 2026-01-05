Где безопасно купаться на Крещение в Киеве: полный список локаций 2026
Накануне Крещения киевские власти призывают жителей и гостей столицы воздержаться от массовых мероприятий, а в случае купания - соблюдать правила безопасности и ограничений военного положения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Официальные локации для купания
6 января с 8:00 до 17:00 в Киеве будут работать 12 специально подготовленных мест, обследованных водолазами и оборудованных для безопасного купания:
- Голосеевский район: пляж "Галерный";
- Деснянский район: пляж "Троещина";
- Днепровский район: пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Радуга", "Радуга";
- Оболонский район: озера Вербное и Иорданское, пляжи "Пуща-Водица", "Наталка", Оболонский остров.
Карту официальных локаций можно посмотреть здесь.
На всех локациях будут дежурить спасатели, лайфгарды и медики, а подходы к воде обустроены для безопасного купания.
Правила безопасного погружения в воду
Во время купания:
- заходите в воду постепенно, без резких движений;
- время пребывания в воде - 10-15 секунд, максимум 1 минута;
- не ныряйте с головой, особенно без опыта закаливания;
- после выхода из воды не оставайтесь на холоде.
После погружения в воду:
- осторожно промокните тело полотенцем, не растирайте кожу;
- наденьте сухую теплую одежду и обувь, согрейтесь теплым чаем или водой;
- алкоголь запрещен.
Противопоказания: купаться не рекомендуется лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением, признаками ОРВИ или общим ухудшением самочувствия. При головокружении, слабости или боли немедленно обращайтесь к медикам.
Действия в случае опасности
Во время воздушной тревоги нужно немедленно покинуть водоем и пройти к ближайшему укрытию.
Городские власти призывают не подвергать себя и окружающих опасности и строго соблюдать ограничения военного положения.
Транспорт и доступ
КП "Киевский метрополитен" сообщает, что станция "Гидропарк" 6 января будет работать со вторым вестибюлем с 10:00 до 18:00, как и в предыдущие годы.
