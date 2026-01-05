Где безопасно купаться на Крещение в Киеве: полный список локаций 2026

Накануне Крещения киевские власти призывают жителей и гостей столицы воздержаться от массовых мероприятий, а в случае купания - соблюдать правила безопасности и ограничений военного положения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

Официальные локации для купания

6 января с 8:00 до 17:00 в Киеве будут работать 12 специально подготовленных мест, обследованных водолазами и оборудованных для безопасного купания:

Голосеевский район: пляж "Галерный";

Деснянский район: пляж "Троещина";

Днепровский район: пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Радуга", "Радуга";

Оболонский район: озера Вербное и Иорданское, пляжи "Пуща-Водица", "Наталка", Оболонский остров.

Карту официальных локаций можно посмотреть здесь.

На всех локациях будут дежурить спасатели, лайфгарды и медики, а подходы к воде обустроены для безопасного купания.

Правила безопасного погружения в воду

Во время купания:

заходите в воду постепенно, без резких движений;

время пребывания в воде - 10-15 секунд, максимум 1 минута;

не ныряйте с головой, особенно без опыта закаливания;

после выхода из воды не оставайтесь на холоде.

После погружения в воду:

осторожно промокните тело полотенцем, не растирайте кожу;

наденьте сухую теплую одежду и обувь, согрейтесь теплым чаем или водой;

алкоголь запрещен.

Противопоказания: купаться не рекомендуется лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением, признаками ОРВИ или общим ухудшением самочувствия. При головокружении, слабости или боли немедленно обращайтесь к медикам.

Действия в случае опасности

Во время воздушной тревоги нужно немедленно покинуть водоем и пройти к ближайшему укрытию.

Городские власти призывают не подвергать себя и окружающих опасности и строго соблюдать ограничения военного положения.

Транспорт и доступ

КП "Киевский метрополитен" сообщает, что станция "Гидропарк" 6 января будет работать со вторым вестибюлем с 10:00 до 18:00, как и в предыдущие годы.