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Де 13 жовтня найтепліше, а де вдарять заморозки: прогноз погоди на добу

07:00 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Де 13 жовтня найтепліше, а де вдарять заморозки: прогноз погоди на добу Ілюстративне фото: Заморозки та дощі накриють Україну (колаж РБК-Україна)
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Україною 13 жовтня пройдуть дощі, а на заході вночі очікуються заморозки на ґрунті. Де буде найтепліше, а де обійдеться без опадів, розповіли синоптики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Загалом по країні буде хмарно з проясненнями. Вдень без опадів буде в західних, східних, Житомирській, Вінницькій і Київській областях.

Вночі та вранці в західних областях подекуди буде туман. Вітер переважно північно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду.

Яка температура буде 13 жовтня

У західних областях вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів. Вдень там очікується від 9 до 14 градусів тепла.

На решті території вночі від 5 до 10 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі буде до 14 градусів.

Вдень по країні від 12 до 17 градусів тепла, а на сході та південному сході - від 18 до 23 градусів.

Де 13 жовтня найтепліше, а де вдарять заморозки: прогноз погоди на добу
Фото: якою буде погода в Україні 13 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області

У Києві та області 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі пройшов дощ, а вдень без опадів. Вітер північно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду.

По області вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень від 12 до 17. У Києві вночі від 8 до 10 градусів тепла, вдень від 12 до 14.

Нагадаємо, начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала про похолодання без стихійних заморозків.

За її словами, подекуди на заході можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, але для цієї пори року це типова погода.

Як повідомляло РБК-Україна, фахівці Запорізького обласного центру з гідрометеорології розповіли про домішки, які забруднюють повітря в Україні.

Їх поділяють на первинні, що потрапляють в атмосферу в незмінному вигляді, та вторинні, які утворюються там уже внаслідок хімічних реакцій.

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