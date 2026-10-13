Де 13 жовтня найтепліше, а де вдарять заморозки: прогноз погоди на добу

Україною 13 жовтня пройдуть дощі, а на заході вночі очікуються заморозки на ґрунті. Де буде найтепліше, а де обійдеться без опадів, розповіли синоптики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Загалом по країні буде хмарно з проясненнями. Вдень без опадів буде в західних, східних, Житомирській, Вінницькій і Київській областях.

Вночі та вранці в західних областях подекуди буде туман. Вітер переважно північно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду.

Яка температура буде 13 жовтня

У західних областях вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів. Вдень там очікується від 9 до 14 градусів тепла.

На решті території вночі від 5 до 10 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі буде до 14 градусів.

Вдень по країні від 12 до 17 градусів тепла, а на сході та південному сході - від 18 до 23 градусів.

Фото: якою буде погода в Україні 13 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області

У Києві та області 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі пройшов дощ, а вдень без опадів. Вітер північно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду.

По області вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень від 12 до 17. У Києві вночі від 8 до 10 градусів тепла, вдень від 12 до 14.

Нагадаємо, начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала про похолодання без стихійних заморозків.