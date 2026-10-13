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Где 13 октября теплее всего, а где ударят заморозки: прогноз погоды на сутки

07:00 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Где 13 октября теплее всего, а где ударят заморозки: прогноз погоды на сутки Иллюстративное фото: Заморозки и дожди накроют Украину (коллаж РБК-Украина)
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По Украине 13 октября пройдут дожди, а на западе ночью ожидаются заморозки на почве. Где будет тепло, а где обойдется без осадков, рассказали синоптики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В целом по стране будет облачно с прояснениями. Днем без осадков будет в западных, восточных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, от 5 до 10 м/с.

Какая температура будет 13 октября

В западных областях ночью от 1 до 6 градусов тепла. На поверхности грунта будут заморозки от 0 до 3 градусов. Днем ожидается от 9 до 14 градусов тепла.

На остальной территории ночью от 5 до 10 градусов тепла. На юге и юго-востоке страны ночью будет до 14 градусов.

Днем по стране от 12 до 17 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке - от 18 до 23 градусов.

Где 13 октября теплее всего, а где ударят заморозки: прогноз погоды на сутки
Фото: какой будет погода в Украине 13 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 13 октября облачно с прояснениями. Ночью прошел дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, от 5 до 10 м/с.

По области ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем от 12 до 17. В Киеве ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 12 до 14 градусов.

Напомним, начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала о похолодании без стихийных заморозков.

По ее словам, местами на западе возможны локальные заморозки на поверхности почвы, но для этого времени года это типичная погода.

Как сообщало РБК-Украина, специалисты Запорожского областного центра по гидрометеорологии рассказали о примесях, загрязняющих воздух в Украине.

Их делят на первичные, попадающие в атмосферу в неизменном виде, и вторичные, которые образуются там уже в результате химических реакций.

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