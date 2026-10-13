Где 13 октября теплее всего, а где ударят заморозки: прогноз погоды на сутки

По Украине 13 октября пройдут дожди, а на западе ночью ожидаются заморозки на почве. Где будет тепло, а где обойдется без осадков, рассказали синоптики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В целом по стране будет облачно с прояснениями. Днем без осадков будет в западных, восточных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, от 5 до 10 м/с.

Какая температура будет 13 октября

В западных областях ночью от 1 до 6 градусов тепла. На поверхности грунта будут заморозки от 0 до 3 градусов. Днем ожидается от 9 до 14 градусов тепла.

На остальной территории ночью от 5 до 10 градусов тепла. На юге и юго-востоке страны ночью будет до 14 градусов.

Днем по стране от 12 до 17 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке - от 18 до 23 градусов.

Фото: какой будет погода в Украине 13 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 13 октября облачно с прояснениями. Ночью прошел дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, от 5 до 10 м/с.

По области ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем от 12 до 17. В Киеве ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 12 до 14 градусов.

Напомним, начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала о похолодании без стихийных заморозков.