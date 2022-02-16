DDoS-атака на Украину. СБУ увидела след иностранных спецслужб, вероятно, российских

"Рано говорить о конкретных исполнителях... Однако уже сегодня мы видим следующее, стоимость такой атаки достигает миллионов долларов. Не может себе какой-то хакер или даже группа хакеров потратить такие средства, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды", - сказал Витюк.

Он отметил, что кибератаки таких масштабов могут проводить только государства.

"То есть создается специальная инфраструктура для таких атак, потому что купить на черном рынке такую DDoS-атаку невозможно. Мы четко видим здесь след иностранных спецслужб. Есть отдельные признаки сходства с атаками 13-14 января", - отметил Витюк.

Он предположил, что в таких DDoS-атаках против Украины может быть заинтересована лишь одна страна - Россия.

"Мы видим определенное сходство инфраструктуры и можем предварительно говорить, что они связаны. Единственная страна, которая заинтересована в таких ударах по нашему государству, это Россия. Но это будет установлено в рамках расследования", - резюмировал Витюк.