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DDoS-атака на Україну. СБУ побачила слід іноземних спецслужб, ймовірно, російських

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Київ, Середа 16 лютого 2022 15:13
DDoS-атака на Україну. СБУ побачила слід іноземних спецслужб, ймовірно, російських Фото: СБУ перевіряє причетність спецслужб РФ до кібератак на Україну (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України помітила слід іноземних спецслужб під час DDoS-атак, які зі вчорашнього дня продовжуються на Україну. У відомстві припускають, що до цього може бути причетна РФ, триває розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка під час брифінгу.

"Зарано говорити про конкретних виконавців... Проте вже сьогодні ми бачимо наступне, вартість такої атаки сягає мільйонів доларів. Не може собі якийсь хакер чи навіть група хакерів витратити такі кошти, щоб потім не отримати ніякого матеріального зиску", - сказав Вітюк.

Він зазначив, що кібератаки таких масштабів можуть проводити лиш держави.

"Тобто створюється спеціальна інфраструктура для таких атак, бо купити на чорному ринку таку DDoS-атаку неможливо. Ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб. Є окремі ознаки схожості з атаками 13-14 січня", - зазначив Вітюк.

Він припустив, що в таких DDoS-атаках проти України може бути зацікавлена лиш одна країна - Росія.

"Ми бачимо певну схожість інфраструктури і можемо попередньо говорити, що вони пов'язані. Єдина країна, яка зацікавлена в таких ударах по нашій державі, це Росія. Але це буде встановлено в рамках розслідування", - резюмував Вітюк.

Нагадаємо, як заявили в Мінцифри, вчора на країну вчора здійснили найбільшу в історії DDoS-атаку, але до неї були готові.

Зазначимо, станом на сьогодні, в Україні продовжують здійснюватися DDoS-атаки. При цьому ситуація залишається контрольованою.

Разом з тим в РНБО запевнили, що українська влада готова забезпечити стабільну роботу провайдерів, які потраплять під кібератаки. Зокрема, запропонувати функції для забезпечення стабільної роботи.

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