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ДБР завершило розслідування щодо підробки документів ексвоєнкомом Борисовим, - джерело

Вівторок 08 жовтня 2024 10:37
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ДБР завершило розслідування щодо підробки документів ексвоєнкомом Борисовим, - джерело Фото: Євгеній Борисов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Завершено розслідування провадження щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо підробки документів. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Згідно з даними джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Подробиці справи

На початку 2022-го фігурант виписався з військового шпиталю й протягом двох тижнів не з’являвся на військову службу без поважних причин.

Під час розслідування з'ясувалось, що він підробив медичний документ користуючись тісними робочими та позаробочими зв’язками й ввівши в оману лікуючого лікаря, щоб потрапити до списку військових, які отримали поранення під час війни та мають право на лікування за кордоном. Після цього він виїхав з України та відправився на відпочинок до курортів Сейшельських Островів та Іспанії.

Фігурант обвинувачується у:

  • ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа;
  • ч. 5 ст. 407 - нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану;
  • ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до десяти років тюрми.

Справа Борисова

На початку травня 2023 року Борисова затримали через підозру у торгівлі "білими квитками", які надають право на звільнення від мобілізації. Журналісти виявили, що під час повномасштабної війни його дружина придбала розкішний автомобіль, а сама родина інвестувала в нерухомість в Іспанії.

Згодом Борисова усунули з посади за рішенням Верховного головнокомандувача. Нещодавно ексвоєнкома знову затримали одразу після його виходу з СІЗО. Перед цим за нього було сплачено заставу в розмірі 12 мільйонів гривень.

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