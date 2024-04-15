ДБР завершило розслідування щодо ексвійськкома Одеси, йому загрожує 10 років тюрми

"У ході розслідування було встановлено факти придбання членами сім’ї фігуранта дороговартісних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень", - пише ДБР.

Різниця між набутими активами військкома та законними доходами його сім'ї складає більше 140 млн гривень. Водночас походження коштів не підтверджується жодними документами.

Зазначається, що під час розслідування також вивчались повідомлення ЗМІ й було досліджено матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Останнє виявило ознаки незаконного збагачення на більше ніж 188 млн гривень.

У тому ж числі, журналістське розслідування показало, що мати Борисова торік стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро (4,26 млн доларів, а цьогоріч придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

"Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser", - додає ДБР.

Дружина Борисова, зі свого боку, придбала офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро (785 тисяч доларів).

"Наразі розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, після чого справу буде передано до суду", - пише ДБР.

Що загрожує

Відповідно до ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення), військкому загрожує до десяти років позбавлення волі й позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Справа Борисова

У червні ЗМІ з'ясували, що під час повномасштабної війни Росії проти України родичі Борисова купували нерухомість та автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів. На тлі цієї інформації президент Володимир Зеленський доручив звільнити його з посади одеського військкома.

У липні НАБУ почало підозрювати військкома у незаконному збагаченні на 188 млн гривень.

Наприкінці місяця Борисова вже затримали. Тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.