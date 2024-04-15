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ГБР завершило расследование в отношении экс-военкома Одессы, ему грозит 10 лет тюрьмы

Фото: Евгений Борисов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование производства против незаконного обогащения бывшего одесского военкома Евгения Борисова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"В ходе расследования были установлены факты приобретения членами семьи фигуранта дорогостоящих автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом, всего на сумму более 190 миллионов гривен", - пишет ГБР.

Разница между приобретенными активами военкома и законными доходами его семьи составляет более 140 млн гривен. В то же время происхождение средств не подтверждается никакими документами.

Отмечается, что в ходе расследования также изучались сообщения СМИ и были исследованы материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Последнее выявило признаки незаконного обогащения на более чем 188 млн гривен.

В том же числе, журналистское расследование показало, что мать Борисова в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро (4,26 млн долларов, а в этом году приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

"Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома в последние годы стала обладательницей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser", - добавляет ГБР.

Жена Борисова, со своей стороны, приобрела офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро (785 тысяч долларов).

"Сейчас начато ознакомление стороны защиты с материалами производства, после чего дело будет передано в суд", - пишет ГБР.

Что грозит

В соответствии со ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение), военкому грозит до десяти лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дело Борисова

В июне СМИ выяснили, что во время полномасштабной войны России против Украины родственники Борисова покупали недвижимость и автомобили стоимостью несколько сотен тысяч долларов. На фоне этой информации президент Владимир Зеленский поручил уволить его с должности одесского военкома.

В июле НАБУ начало подозревать военкома в незаконном обогащении на 188 млн гривен.

В конце месяца Борисова уже задержали. Тогда ему избрали меру пресечения в виде ареста.

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