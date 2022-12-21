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ДБР задержали двух коллаборантов, работавших в СИЗО – им грозит пожизненное

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Херсон, Среда 21 декабря 2022 01:42
ДБР задержали двух коллаборантов, работавших в СИЗО – им грозит пожизненное Фото: ДБР задержали двух коллаборантов, работавших в херсонском СИЗО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух сотрудников Херсонского следственного изолятора, которые сотрудничали с россиянами. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр ДБР.

Следствие определило, что двое подозреваемых во время временной оккупации города с первых дней начали работать в так называемом "управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области". Указывается, что они выполняли приказы россиян и получали зарплату в рублях.

"Имея информацию о том, что фигуранты могут продолжать контактировать с оккупантами и предоставлять им информацию о Вооруженных силах Украины уже на территории освобожденной Херсонщины, ДБР задержало этих двух человек", - сообщили в ДБР.

В настоящее время обоим сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Напомним, что Служба безопасности идентифицировала коллаборантов по оккупационному "МВД РФ" в Луганской области, проводящих массовые репрессии.

Также сообщалось, что правоохранители задержали в Николаевской области еще одного пособника кафиров. Он помогал россиянам во время оккупации региона.

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