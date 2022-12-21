ДБР задержали двух коллаборантов, работавших в СИЗО – им грозит пожизненное

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух сотрудников Херсонского следственного изолятора, которые сотрудничали с россиянами. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Следствие определило, что двое подозреваемых во время временной оккупации города с первых дней начали работать в так называемом "управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области". Указывается, что они выполняли приказы россиян и получали зарплату в рублях.

"Имея информацию о том, что фигуранты могут продолжать контактировать с оккупантами и предоставлять им информацию о Вооруженных силах Украины уже на территории освобожденной Херсонщины, ДБР задержало этих двух человек", - сообщили в ДБР.

В настоящее время обоим сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.