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ДБР виявило нове майно родичів Медведчука та Козака на 16 млн гривень

Четвер 26 вересня 2024 13:18
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ДБР виявило нове майно родичів Медведчука та Козака на 16 млн гривень Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд арештував нову партію майна підприємства "Бетонбуд", яке його власники - рідні брати колишніх нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака приховали від фіскальних органів. Майно передали управлінню Національному агентству з виявлення активів (АРМА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюроро зслідувань (ДБР).

"Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства, яке ДБР передало в управління держави, перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн гривень", - пише ДБР.

Зазначається, що раніше в управління держави також було передано завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад 5 млн доларів. Підприємство ухилялось від сплати податків, скеровуючи кошти на підтримку війни Росії проти України.

Що відомо про Медведчука та Козака

Віктор Медведчук - кум російського диктатора Володимира Путіна та засновник забороненої в Україні партії "ОПЗЖ". Перед початком повномасштабної війни Росії проти України йому було оголошено підозру у державній зраді. До лютого 2022 року Медведчук перебував під домашнім арештом, проте згодом втік. Пізніше його затримала Служба безпеки України (СБУ), а в вересні екснардепа обміняли на захисників Маріуполя.

Дружина Медведчука, Оксана Марченко, також втекла до Росії. Вона стала фігуранткою кількох резонансних справ, зокрема підозрюють її у фінансуванні російських окупантів. СБУ оголосила Марченко у розшук.

Тарас Козак - соратник Медведчука, якого також підозрюють у державній зраді. З початку повномасштабного вторгнення він залишив Україну, і наразі його місцеперебування невідоме.

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