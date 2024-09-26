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ГБР выявило новое имущество родственников Медведчука и Казака на 16 млн гривен

Четверг 26 сентября 2024 13:18
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ГБР выявило новое имущество родственников Медведчука и Казака на 16 млн гривен Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд арестовал новую партию имущества предприятия "Бетонбуд", которое его владельцы - родные братья бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака скрыли от фискальных органов. Имущество передали управлению Национальному агентству по выявлению активов (АРМА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро исследований (ГБР).

"Правоохранители установили, что на балансе предприятия, которое ГБР передало в управление государства, находится неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение. Общая стоимость выявленного имущества составляет почти 16 млн гривен", - пишет ГБР.

Отмечается, что ранее в управление государства также был передан завод по производству кирпича во Львовской области стоимостью более 5 млн долларов. Предприятие уклонялось от уплаты налогов, направляя средства на поддержку войны России против Украины.

Что известно о Медведчуке и Казаке

Виктор Медведчук - кум российского диктатора Владимира Путина и основатель запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ". Перед началом полномасштабной войны России против Украины ему было объявлено подозрение в государственной измене. До февраля 2022 Медведчук находился под домашним арестом, однако впоследствии скрылся. Позже его задержала Служба безопасности Украины (СБУ), а в сентябре экс-нардеп был обменен на защитников Мариуполя.

Жена Медведчука, Оксана Марченко, также сбежала в Россию. Она стала фигуранткой нескольких резонансных дел, в том числе подозревают ее в финансировании российских оккупантов. СБУ объявила Марченко в розыск.

Тарас Козак - соратник Медведчука, которого также подозревают в государственной измене. С начала полномасштабного вторжения он покинул Украину, и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

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