ДБР викрило схему вирубки лісу Міноборони на 68 мільйонів гривень: деталі

Трьох екскерівників Новомосковського військового лісгоспу підозрюють у масштабній незаконній вирубці лісів Міноборони. Завдані збитки перевищили 68 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР повідомили про підозру трьом колишнім очільникам Новомосковського військового лісгоспу з Дніпропетровщини, які роками допускали незаконні порубки тисяч дерев.
Його працівники, будівлі та майно перейшли в управління до Держлісагентства лісових ресурсів, проте понад 20 тисяч гектарів лісу залишилося на балансі Міноборони.
Не зважаючи на реорганізацію, як виявилось, очільники лісгоспу видавали без відповідної документації дозволи на вирубку дерев на території, за яку вже не відповідали.
"Через це у лісах Міноборони роками тривала незаконна вирубка дерев. Дерева вирубувалися приватними підприємствами, а потім збувалися", - пояснили в ДБР.
У межах досудового розслідування призначено 40 експертиз. Вже встановлено, що лише у 2023 році було незаконно знищено дерев на понад 68 млн гривень, робота з підрахунку збитків триває.
Наразі трьом колишнім керівникам Новомосковського військового лісгоспу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.
"Вирішується питання обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків", - зазначили в бюро.
Нагадаємо, що цієї весни правоохоронці затримали військового, який за змовою з матір’ю та братом інсценував своє зникнення на фронті, щоб родина незаконно отримала майже мільйон гривень компенсації.
Незадовго до того було викрито посадовців Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська та їх пособників на заволодінні більше ніж 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних сил України.
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