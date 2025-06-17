ГБР разоблачило схему вырубки леса Минобороны на 68 миллионов гривен: детали

Работники ГБР сообщили о подозрении трем бывшим руководителям Новомосковского военного лесхоза с Днепропетровщины, которые годами допускали незаконные порубки тысяч деревьев.



По данным расследования, еще в 2013 году во время реорганизации Новомосковский военный лесхоз начал подчиняться Государственному агентству лесных ресурсов.

Его работники, здания и имущество перешли в управление к Гослесагентству лесных ресурсов, однако более 20 тысяч гектаров леса осталось на балансе Минобороны.

Несмотря на реорганизацию, как оказалось, руководители лесхоза выдавали без соответствующей документации разрешения на вырубку деревьев на территории, за которую уже не отвечали.

"Из-за этого в лесах Минобороны годами продолжалась незаконная вырубка деревьев. Деревья вырубались частными предприятиями, а затем сбывались", - пояснили в ГБР.

В рамках досудебного расследования назначено 40 экспертиз. Уже установлено, что только в 2023 году было незаконно уничтожено деревьев на более 68 млн гривен, работа по подсчету убытков продолжается.

Что грозит экс-руководству

Сейчас трем бывшим руководителям Новомосковского военного лесхоза сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

"Решается вопрос избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба", - отметили в бюро.