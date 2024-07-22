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ДБР викрило посадовця, який привласнив майже 1 млн гривень на будівництві військового об’єкту

Фото: Державне бюро розслідувань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Працівники Державного бюро розслідувати (ДБР) повідомили про підозру експосадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України, який привласнив майже 1 млн гривень на будівництві військового об’єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, посадовець уклав договір з приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону. Вартість робіт склала майже 1 млн гривень.

Однак будівництво залишилось лише на папері, а гроші полковник та підприємець розділили між собою. Через такі махінації, бюджету завдано збитків на майже 1 млн гривень.

Фото: ДБР викрило посадовця, який привласнив майже 1 млн гривень на будівництві військового об’єкту (dbr.gov.ua)

Наразі колишньому посадовцю КЕВ повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Керівника підприємства обвинувачують у зловживанні та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України).

Як зазначили у ДБР, розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно начальник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління отримав підозру у привласненні понад 10 млн гривень, які виділили на оборону.

Окрім того, днями правоохоронці провели масштабну спецоперацію з викриття схем щодо розкрадання грошей, виділених на потреби армії. 30 службовців отримали підозри.

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