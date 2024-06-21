Привласнив 10 млн гривень, які виділили на оборону. Викрито військового посадовця
Начальнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру через привласнення більше 10 млн гривень, які виділили на оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань (ДБР).
Що сталось
У вересні 2023 року посадовець уклав з приватним підприємством низку договорів на закупівлю паливної деревини для забезпечення потреб оборони. Водночас закупівля відбувалась за завищеною на 20% ціною.
"За схемою, державні гроші надходили на рахунок підприємства, а "націнка" за товар ділились між змовниками. Загальний розмір збитків сягнув майже 10 млн грн", - пише пресслужба.
Фото: викрито військового посадовця, який привласнив 10 млн гривень, які виділили на оборону (dbr.gov.ua)
Що загрожує
Посадовцю було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді 6 років тюрми.
Наразі досудове розслідування триває. Також вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади
Також розглядається можливість оголошення про підозру підприємцю.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у Чернігівській області викрили надпотужну лабораторію з виготовлення наркотиків. Загалом було вилучено понад 240 тисяч доз товару.
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