Масштабна спецоперація: в Україні викрили 30 службовців на розкраданні грошей для армії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 138 млн гривень.

Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозри 30 особам, з них 15 - у складі організованих злочинних груп.

Серед підозрюваних:

три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, у Миколаївській та Дніпропетровській областях;

сім начальників квартирно-експлуатаційних відділів у містах Кропивницькому, Чернігові, Львові, в Івано-Франківській, Житомирській, Волинській та Луганській областях;

представники комерційних структур.

Посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також зловживання владою або службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Одному з підозрюваних інкримінують незаконне набуття активів на суму 11,7 млн гривень у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу.

У рамках слідства були проведені понад 70 обшуків по всій Україні. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: в Україні викрили 30 службовців на розкраданні грошей для ЗСУ (gp.gov.ua)