ДБР викрило посадовця, який привласнив майже 1 млн гривень на будівництві військового об’єкту
Працівники Державного бюро розслідувати (ДБР) повідомили про підозру експосадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України, який привласнив майже 1 млн гривень на будівництві військового об’єкту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, посадовець уклав договір з приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону. Вартість робіт склала майже 1 млн гривень.
Однак будівництво залишилось лише на папері, а гроші полковник та підприємець розділили між собою. Через такі махінації, бюджету завдано збитків на майже 1 млн гривень.
Фото: ДБР викрило посадовця, який привласнив майже 1 млн гривень на будівництві військового об’єкту (dbr.gov.ua)
Наразі колишньому посадовцю КЕВ повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
Керівника підприємства обвинувачують у зловживанні та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України).
Як зазначили у ДБР, розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.
Нагадаємо, нещодавно начальник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління отримав підозру у привласненні понад 10 млн гривень, які виділили на оборону.
Окрім того, днями правоохоронці провели масштабну спецоперацію з викриття схем щодо розкрадання грошей, виділених на потреби армії. 30 службовців отримали підозри.
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