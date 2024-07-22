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ГБР разоблачило чиновника, который присвоил почти 1 млн гривен на строительстве военного объекта

Одесская область, Понедельник 22 июля 2024 15:46
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ГБР разоблачило чиновника, который присвоил почти 1 млн гривен на строительстве военного объекта Фото: Государственное бюро расследований (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Сотрудники Государственного бюро расследовать (ГБР) сообщили о подозрении экс-чиновнику Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины, который присвоил почти 1 млн гривен на строительстве военного объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, чиновник заключил договор с частным предприятием на строительство водопровода для одного из вооруженных формирований региона. Стоимость работ составила около 1 млн гривен.

Однако, строительство осталось только на бумаге, а деньги полковник и предприниматель разделили между собой. Из-за таких махинации, бюджету нанесен ущерб почти на 1 млн гривен.

ГБР разоблачило чиновника, который присвоил почти 1 млн гривен на строительстве военного объекта

Фото: ГБР разоблачило чиновника, который присвоил почти 1 млн гривен на строительстве военного объекта (dbr.gov.ua)

В настоящее время бывшему чиновнику КЭВа сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Руководителя предприятия обвиняют в злоупотреблении и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Как отметили в ГБР, расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.

Напомним, недавно начальник Николаевского квартирно-эксплуатационного управления получил подозрение в присвоении более 10 млн гривен, которые выделили на оборону.

Кроме того, на днях правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению схем по хищению денег, выделенных на нужды армии. 30 служащих получили подозрения.

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