Сотрудники Государственного бюро расследовать (ГБР) сообщили о подозрении экс-чиновнику Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины, который присвоил почти 1 млн гривен на строительстве военного объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, чиновник заключил договор с частным предприятием на строительство водопровода для одного из вооруженных формирований региона. Стоимость работ составила около 1 млн гривен.

Однако, строительство осталось только на бумаге, а деньги полковник и предприниматель разделили между собой. Из-за таких махинации, бюджету нанесен ущерб почти на 1 млн гривен.

Фото: ГБР разоблачило чиновника, который присвоил почти 1 млн гривен на строительстве военного объекта (dbr.gov.ua)

В настоящее время бывшему чиновнику КЭВа сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Руководителя предприятия обвиняют в злоупотреблении и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Как отметили в ГБР, расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.