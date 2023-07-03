ДБР викрило керівника військкомату Донецької області на привласненні 5 мільйонів "бойових"

Як з'ясували слідчі, керівник військкомату з чотирма своїми підлеглими протягом семи місяців призначали додаткові виплати військовим, які насправді не брали участі у бойових завданнях. На момент призначення виплат вони навіть не перебували у Донецькій області.

Виплати у розмірі 100 тисяч гривень щомісячно були призначені 9 військовослужбовцям у період березня по вересень 2022 року.

Працівники ДБР провели обшуки у підозрюваних та вилучили документацію, на підставі якої здійснювались незаконні нарахування та виплати "бойових" доплат.

"Командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів", - розповіли в ДБР.

Окрім цього четверо його підлеглих підозрюються у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: Фото: ДБР викрило керівника військкомату на привласненні 5 мільйонів "бойових" (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру підприємцю в Києві, який міг постачати неякісні продукти для військових на понад 9 млн гривень.

Також ми писали, що правоохоронці викрили керівників двох підприємств, які причетні до розкрадання коштів, які виділялися на харчування ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.