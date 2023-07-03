RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГБР разоблачило руководителя военкомата Донецкой области на присвоении 5 миллионов "боевых"

Фото: ГБР разоблачило руководителя военкомата на присвоении 5 миллионов "боевых" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Следователи ГБР разоблачили работников военкомата в Донецкой области на неправомерном назначении "боевых" выплат военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как выяснили следователи, руководитель военкомата с четырьмя своими подчиненными в течение семи месяцев назначали дополнительные выплаты военным, которые на самом деле не участвовали в боевых задачах. В момент назначения выплат они даже не находились в Донецкой области.

Выплаты в размере 100 тысяч гривен ежемесячно были назначены 9 военнослужащим в период марта по сентябрь 2022 года.

Сотрудники ГБР провели обыски у подозреваемых и изъяли документацию, на основании которой производились незаконные начисления и выплаты "боевых" доплат.

"Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов", - рассказали в ГБР.

Кроме того, четверо его подчиненных подозреваются в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: Фото: ДБР разоблачило руководителя военкомата на присвоении 5 миллионов "боевых" (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю в Киеве, который мог поставлять некачественные продукты для военных более чем на 9 млн гривен.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили руководителей двух предприятий, причастных к хищению средств, выделяемых на питание ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР