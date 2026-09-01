ДБР розслідує вибух в поліції Рівного, там міг детонувати боєприпас

У Рівному розслідують вибух на території одного з відділень поліції, внаслідок якого загинув правоохоронець, ще троє зазнали тяжких травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДБР.

Вибух у відділенні поліції

Інцидент стався 31 серпня близько 15.30 у внутрішньому дворі відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції. Після вибуху загинув заступник начальника управління. Ще три співробітники поліції отримали тяжкі травми та були госпіталізовані.

Серед постраждалих – керівник одного з управлінь, ще один заступник начальника та інспектор одного із відділів. Нині вони перебувають у медичному закладі.

Що могло стати причиною

За попередньою інформацією, вибух міг статися через детонацію одного з боєприпасів, що знаходився на території установи.

Слідство розглядає версію можливого порушення вимог безпеки під час зберігання вибухонебезпечних предметів.

Остаточних висновків про причини події поки не зроблено. Для встановлення всіх обставин вибуху фахівці продовжують збирати докази та аналізувати отримані матеріали.

ДБР встановлює обставини

Співробітники Державного бюро розслідувань розпочали невідкладні слідчі дії відразу після події. Наразі правоохоронці вже завершили огляд місця вибуху.

У ході роботи було вилучено виявлені фрагменти, а також службову документацію.

Крім того, слідчі допитують свідків події. Для встановлення безпосередньої причини детонації та інших обставин інциденту призначено низку експертиз.

Дії правоохоронців кваліфікували за статтею 264 Кримінального кодексу України – недбале зберігання вогнепальної зброї чи бойових запасів.

Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює Рівненська обласна прокуратура.