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ДБР расследует взрыв в полиции Ровно, там мог сдетонировать боеприпас

13:30 01.09.2026 Вт
2 мин
В результате инцидента погиб заместитель начальника управления
aimg Анастасия Никончук
ДБР расследует взрыв в полиции Ровно, там мог сдетонировать боеприпас Фото: поолицейские (Полиция Ровенской области)
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В Ровно расследуют взрыв на территории одного из отделений полиции, в результате которого погиб правоохранитель, еще трое получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГБР.

Взрыв в отделении полиции

Инцидент произошел 31 августа около 15:30 во внутреннем дворе отделения полиции №1 Ровенского районного управления полиции. После взрыва погиб заместитель начальника управления. Еще три сотрудника полиции получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Среди пострадавших – руководитель одного из управлений, еще один заместитель начальника и инспектор одного из отделов. Сейчас они находятся в медицинском учреждении.

Что могло стать причиной

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за детонации одного из боеприпасов, который находился на территории учреждения.

Следствие рассматривает версию возможного нарушения требований безопасности при хранении взрывоопасных предметов.

Окончательные выводы о причинах происшествия пока не сделаны. Для установления всех обстоятельств взрыва специалисты продолжают собирать доказательства и анализировать полученные материалы.

ГБР устанавливает обстоятельства

Сотрудники Государственного бюро расследований приступили к неотложным следственным действиям сразу после происшествия. На данный момент правоохранители уже завершили осмотр места взрыва.

В ходе работы были изъяты обнаруженные фрагменты, а также служебная документация.

Кроме того, следователи допрашивают свидетелей происшествия. Для установления непосредственной причины детонации и других обстоятельств инцидента назначен ряд экспертиз.

Действия правоохранителей квалифицировали по статье 264 Уголовного кодекса Украины – небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов.

Процессуальное руководство расследованием осуществляет Ровенская областная прокуратура.

Фото: ГБР

Напоминаем, что Государственное бюро расследований начало масштабную проверку возможных злоупотреблений в воинских частях Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства фиктивного пребывания отдельных военнослужащих на службе, незаконного начисления выплат, а также привлечения бойцов к выполнению частных работ.

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