У ДБР пропонують вести санкції проти ще 200 російських компаній та громадян: список передали КМУ

"Дослідили понад 200 компаній у різних галузях економіки й сформували списки тих, які належать російським структурам або громадян", - зазначили в Бюро.

На основі цієї роботи ДБР підготувало лист до Кабінету міністрів про винесення на розгляд РНБО рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій відносно компаній та осіб. Серед них:

ТОВ "Газпром Експорт" (дочірнє підприємство російського "Газпрому");

ТОВ "Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат";

ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера";

ПАТ "Пентопак";

ПрАТ "Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика");

ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" (засновник - російська "Татнєфть");

ТОВ "Полтава-Капітал";

ТОВ "Харків-Капітал" та інші юридичні особи та окремі діячі.

До слова, ще раніше за матеріалами ДБР Рада нацбезпекиухвалила рішення щодо вилучення активів деяких російських компаній або на них вже накладені відповідні санкції.

"Робота із пошуку російського майна та активів триває", - додали у Державному бюро розслідувань.