У ДБР пропонують вести санкції проти ще 200 російських компаній та громадян: список передали КМУ

Державне бюро розслідувань разом з іншими правоохоронними органами активно працює над пошуком та арештом російських активів в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Дослідили понад 200 компаній у різних галузях економіки й сформували списки тих, які належать російським структурам або громадян", - зазначили в Бюро.
На основі цієї роботи ДБР підготувало лист до Кабінету міністрів про винесення на розгляд РНБО рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій відносно компаній та осіб. Серед них:
До слова, ще раніше за матеріалами ДБР Рада нацбезпекиухвалила рішення щодо вилучення активів деяких російських компаній або на них вже накладені відповідні санкції.
"Робота із пошуку російського майна та активів триває", - додали у Державному бюро розслідувань.
Нагадаємо, РНБО 30 вересня ухвалила рішення про введення санкцій проти осіб, причетних до розв'язання агресивної війни проти України або підтримуючих режим президента РФ Володимира Путіна.
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