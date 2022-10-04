В ДБР предлагают вести санкции против еще 200 российских компаний и граждан: список передан КМУ

Государственное бюро расследований вместе с другими правоохранительными органами активно работает над поиском и арестом российских активов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.
"Исследовали более 200 компаний в различных отраслях экономики и сформировали списки принадлежащих российским структурам или граждан", - отметили в Бюро.
На основе этой работы ГБР подготовило письмо Кабинету министров о вынесении на рассмотрение СНБО решения о принудительном изъятии имущества и применении санкций в отношении компаний и лиц. Среди них:
К слову, еще раньше по материалам ГБР Совет нацбезопасности принял решение об изъятии активов некоторых российских компаний или на них уже наложены соответствующие санкции.
"Работа по поиску российского имущества и активов продолжается", - добавили в Государственном бюро расследований.
Напомним, СНБО 30 сентября принял решение о введении санкций против лиц, причастных к разрешению агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим президента РФ Владимира Путина.
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