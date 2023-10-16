ДБР повідомило про підозру в держзраді прикордоннику, який утік до Росії (фото)

Деталі справи

Після зради і втечі, він дав велике інтерв'ю одному з російських пабліків, де розповів, що підривною діяльністю проти України займався з 2014 року, ще під час служби в Луганській області. Чоловік надавав терористам із так званої "ЛНР" інформацію про розміщення підрозділів Збройних сил України.

З початком повномасштабного вторгнення він почав активніше співпрацювати з російською ФСБ. Правоохоронець служив у прикордонних підрозділах у Лисичанську, і отримана від нього інформація нібито допомагала ворогу завдавати точних ударів по позиціях ЗСУ.

Втеча з України

Отримавши поранення і пройшовши реабілітацію, він скористався можливістю перевестися на Закарпаття і в червні 2022 року очолив групу кіберзахисту відділення зв'язку одного з прикордонних підрозділів.

Фото: Зрадник (dbr.gov.ua)

"Зрадник хвалився, що на цій посаді він продовжував передавати дані російським спецслужбам. А коли дізнався, що його збираються перевіряти - повідомив про це своїм кураторам із Кремля. За їхньою вказівкою, у складі групи ухильників він незаконно перетнув кордон з Угорщиною, надалі вилетів до Стамбула, а вже звідти - до Москви", - йдеться у повідомленні.

Зрадник розповів, що його сім'я вже отримала російське громадянство і він нібито планує оселитися на Далекому Сході, де йому пропонують роботу і житло.

ДБР оголосило йому про підозру

Йому повідомлено про підозру в державній зраді.

Санкція статей передбачає покарання - до 15 років ув'язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі секретних даних.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. До цього ДБР заявило, що прикордоннику повідомлено про підозру у дезертирстві.

Україна продовжує виявляти зрадників

Раніше стало відомо, що СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої "ДНР" понад 15 млн гривень. Він "працював" не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Також СБУ викрила агента РФ, який прикидався "рятувальником", щоб коригувати ворожі удари по Одесі. Він розбирав завали після "прильотів" і розшукував місця розташування HIMARS.