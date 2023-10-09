Прикордонник на Закарпатті працював на спецслужби Росії. ДБР оголосило про підозру
Прикордонник на Закарпатті співпрацював зі спецслужбами Росії і нещодавно втік до Москви. Правоохоронці України оголосили йому про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Про кого йде мова
Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська (Луганська область).
У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.
Агент РФ утік до Москви
За оперативними даними, нещодавно він у складі групи "ухилянтів" незаконно перетнув кордон з Угорщиною.
"І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває у Москві", - йдеться у заяві.
Фото: Прикордонник (dbr.gov.ua)
Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником.
Прикордоннику повідомили про підозру
ДБР заявило, що прикордоннику повідомлено про підозру у дезертирстві. Також готується повідомлення про підозру у державній зраді.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних.
Україна продовжує виявляти зрадників
Сьогодні стало відомо, що СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої "ДНР" понад 15 млн гривень. Він "працював" не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Також СБУ викрила агента РФ, який прикидався "рятувальником", щоб коригувати ворожі удари по Одесі. Він розбирав завали після "прильотів" і розшукував місця розташування HIMARS.
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