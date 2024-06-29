ДБР перевірить дії генерала Содоля у справі про прорив оборони у Харківській області

Звільнення Содоля

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що командувача Об'єднаних сил ЗСУ була змінено. З посади звільнили генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Цьому передували чутки про розслідування, фігурантом якого нібито є генерал.

Командувачем Об'єднаних сил призначили бригадного генерала Андрія Гнатова. Президент вже представив Гнатова бійцям на фронті.

Детальніше про кадрові зміни - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.