ГБР проверит действия генерала Содоля по делу о прорыве обороны в Харьковской области

Увольнение Содоля

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командующего Объединенными силами ВСУ сменили. С должности уволили генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Этому предшествовали слухи о расследовании, фигурантом которого якобы является генерал.

Командующим Объединенными силами был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Президент уже представил Гнатова бойцам на фронте.

Подробнее о кадровых изменениях - в материале РБК-Украина.

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