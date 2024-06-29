ГБР проверит действия генерала Содоля по делу о прорыве обороны в Харьковской области

Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела о прорыве границы российскими войсками на севере Харьковской области.

Об этом ГБР сообщило в комментарии РБК-Украина.

Напомним, 25 мая 2024 года ГБР возбудило уголовное дело по факту сдачи позиций во время наступления россиян на севере Харьковской области. В деле фигурировали командиры 125-й отдельной бригады терробороны.

ГБР проверит действия генерала Содоля, в частности, предоставляется правовая оценка действиям военного командования ОСГВ "Хортица" во время планирования и проведения оборонных операций.

Заявление Кротевича присоединили к материалам уголовного дела по прорыву россиян в Харьковском направлении.

Как отмечают правоохранители, Бюро рассмотрело обращение начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевич о возможном превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками со стороны командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Юрия Содоля.

Увольнение Содоля

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командующего Объединенными силами ВСУ сменили. С должности уволили генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Этому предшествовали слухи о расследовании, фигурантом которого якобы является генерал.

Командующим Объединенными силами был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Президент уже представил Гнатова бойцам на фронте.

Подробнее о кадровых изменениях - в материале РБК-Украина.

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