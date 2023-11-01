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ДБР опублікувало запис пояснень Дубінського родичу, як виїхати нелегально за кордон

Фото: Олександр Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Народний депутат Олександр Дубінський інструктував свого військовозобов'язаного родича, як тому незаконно виїхати за кордон.

Як повідомляє РБК-Україна, запис було опубліковано Державним бюро розслідувань.

На опублікованому відео можна почути, як нардеп інструктує родича і пояснює йому, що робити для нелегального виїзду за кордон. За словами нардепа, необхідно зв'язатись зі ще одним посередником, який мав допомогти у перетині кордону.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці проводять обшуки у спільників нардепа Олександра Дубінського. Самого нардепа підозрюють в організації схеми незаконно виїзду військовозобов'язаного за кордон.

За даними ДБР, для організації виїзду за кордон Дубінський використав підконтрольну йому громадську організацію "Медіаоборона".

Справа Дубінського

Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначали що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці. Зобов'язавши його носити електронний браслет.

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