ДБР опублікувало запис пояснень Дубінського родичу, як виїхати нелегально за кордон

Народний депутат Олександр Дубінський інструктував свого військовозобов'язаного родича, як тому незаконно виїхати за кордон.
Як повідомляє РБК-Україна, запис було опубліковано Державним бюро розслідувань.
На опублікованому відео можна почути, як нардеп інструктує родича і пояснює йому, що робити для нелегального виїзду за кордон. За словами нардепа, необхідно зв'язатись зі ще одним посередником, який мав допомогти у перетині кордону.
Нагадаємо, сьогодні правоохоронці проводять обшуки у спільників нардепа Олександра Дубінського. Самого нардепа підозрюють в організації схеми незаконно виїзду військовозобов'язаного за кордон.
За даними ДБР, для організації виїзду за кордон Дубінський використав підконтрольну йому громадську організацію "Медіаоборона".
Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначали що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.
Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці. Зобов'язавши його носити електронний браслет.
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