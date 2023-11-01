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ГБР опубликовало запись объяснений Дубинского родственнику, как выехать нелегально за границу

Фото: Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Народный депутат Александр Дубинский инструктировал своего военнообязанного родственника, как поэтому незаконно уехать за границу.

Как сообщает РБК-Украина, запись была опубликована Государственным бюро расследований.

На опубликованном видео можно узнать, как нардеп инструктирует родственника и объясняет ему, что делать для нелегального выезда за границу. По словам нардепа, необходимо связаться с еще одним посредником, который должен помочь в пересечении границы.

Напомним, сегодня правоохранители проводят обыски у подельников нардепа Александра Дубинского. Сам нардеп подозревается в организации схемы незаконно выезда военнообязанного за границу.

По данным ГБР, для организации выезда за границу Дубинский использовал подконтрольную ему общественную организацию "Медиаоборона".

Дело Дубинского

Напомним, что 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Правоохранители отмечали, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.

Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранный медучреждение.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства сроком на 2 месяца. Обязав его носить электронный браслет.

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