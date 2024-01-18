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ДБР оголосило в розшук сина Гринкевича

Фото: Роман Гринкевич (instagram-roma_hrynkevych)
Автор: Наталія Кава

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа Гринкевича. Йому оголошено підозру в шахрайстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

У ДБР повідомили, що у середу, 17 січня, Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній, оголосили підозри. 

"Вчора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку", - розповіла радниця ДБР Тетяна Сапьян.

За її словами, сина бізнесмена оголошено в розшук.

"Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав", - повідомила вона.

Сьогодні ж у ДБР очікували, що суд обере запобіжний захід Ігорю Гринкевичу.

Справа Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

До того ж наразі правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців Міністерства оборони до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Додамо, що 17 січня Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній, оголосили підозри

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ДБР