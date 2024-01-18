ГБР объявило в розыск сына Гринкевича

В ГБР сообщили, что в среду, 17 января, Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний объявили подозрения.

"Вчера проводился ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке", - рассказала советница ГБР Татьяна Сапьян.

По ее словам, сын бизнесмена объявлен в розыск.

"Если вам известно о его местонахождении сообщайте правоохранительным органам. Граница она официально не пересекала", - сообщила она.

Сегодня же в ГБР ожидали, что суд изберет меру пресечения Игорю Гринкевичу.

Дело Гринкевича

В конце декабря 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

К тому же правоохранители проверяют причастность бывших чиновников Министерства обороны к сделкам , связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Добавим, что 17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний объявили подозрения.

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